В Украине за год взлетели цены на продукты: что подорожало больше всего

Рост цен на продукты в Украине

Эксперт сообщил, что в октябре 2022 года был зафиксирован самый большой, кроме марта, рост – на 4,2 %, после чего темпы прироста снизились до 0,5-0,7 % в месяц.

В марте, если сравнивать с февралем 2023 года цены на продукты питания выросли на 2,3%.

Что больше всего подорожало

Больше всего на 17,3% – увеличились цены на овощи, на втором месте – яйца (+1,8%), далее сыр и мягкий сыр (+1%).

Академик рассказал, что цены на другие продукты выросли меньше, чем на 1%, а на подсолнечное масло и хлеб и хлебопродукты даже уменьшились,

В марте 2023 года продолжилось замедление темпов роста потребительских цен на продукты питания. В целом они выросли на 26,5% против соответствующего месяца 2022 года, тогда как в феврале против февраля 2022 года – на 31,5%, а в январе по сравнению с январем прошлого года – на 32,8%.

Основными продуктами, которые сдерживали общий рост цен в феврале 2023 года, были яйца – уменьшение против января на 1,9%, подсолнечное масло (-0,4%) и другие съедобные животные жиры (-1,5%). В марте уменьшение цен произошло по ценам на подсолнечное масло (-0,7 %), другие съедобные животные жиры и хлеб и хлебопродукты (-0,1 %).

Что будет с ценами дальше

Юрий Лупенко считает, что учитывая тенденции прошлых лет, включая и военный 2022 год, а также прогнозы по объемам производства и потребления на 2023 год, можно ожидать замедления роста и даже снижения средних потребительских цен на отдельные продукты питания тогда, когда фермеры получат урожай.