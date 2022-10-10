В Україні рекордно подорожчав хліб: скільки зараз коштує буханець

В Україні зріс у ціні пшеничний хліб. Середня вартість 650-грамового буханця складає 31,35 грн.
Про це повідомляє "Мінфін".
Зокрема, вартість збільшилась на 2 грн, адже у вересні в середньому хліб коштував 29,35 грн. Теперішня ціна - найвища за більш ніж 5 років.
В окремих мережах супермаркетів ціна на пшеничний хліб становить:
Таке здорожчання змінило перше за довгий час зниження цін на хліб в Україні. Загалом ціни на хліб в Україні були такими:
Згідно з графіком, станом на 1 жовтня буханець пшеничного в середньому коштував 30,35 грн. Тобто за 9 днів його вартість зросла на 1 грн.
Додамо, що станом на 10 жовтня ціни на інші види хліба такі:
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