В Україні різко змінилася ціна на гречку: скільки зараз коштує
Ціни на гречку в Україні знизились (freepik)
В Україні помітно знизилась ціна на гречку. Зараз кілограм коштує в середньому 82,4 грн/кг.
Про це повідомляє "Мінфін".
У вересня середньомісячна ціна складала 87,94 грн/кг, тому вартість впала на 5,54 грн/кг.
Станом на 8 жовтня в українських супермаркетах ціна на гречку складає (за 1 кг):
- Metro - 78,9 грн;
- Auchan - 78,4 грн;
- Varus - 89,9 грн.
Згідно з даними, дешевшає гречка вже другий місяць поспіль. Середні ціни по місяцях такі:
- січень-2022 - 50,2 грн/кг (+2,94 грн);
- лютий - 50,48 грн/кг (+28 коп.);
- березень - 50,81 грн/кг (+33 коп.);
- квітень - 59,25 грн/кг (+8,44 грн);
- травень - 72,53 грн/кг (+13,28 грн);
- червень - 89,9 грн/кг (+17,53 грн);
- липень - 91,7 грн/кг (+1,8 грн);
- серпень - 92,73 грн/кг (+1,03 грн).
Ціна на гречку в Україні (скрін)
Додамо, що також змінились ціни й на інші популярні серед українців крупи. Зараз ціни такі:
- пшоно - 30,90
- рис довгий - 65,93 грн/кг;
- рис довгий пропарений - 74,42 грн/кг;
- рис круглий - 78,12 грн/кг.
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