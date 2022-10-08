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В Україні різко змінилася ціна на гречку: скільки зараз коштує

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Субота 08 жовтня 2022 22:54
В Україні різко змінилася ціна на гречку: скільки зараз коштує Ціни на гречку в Україні знизились (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні помітно знизилась ціна на гречку. Зараз кілограм коштує в середньому 82,4 грн/кг.

Про це повідомляє "Мінфін".

У вересня середньомісячна ціна складала 87,94 грн/кг, тому вартість впала на 5,54 грн/кг.

Станом на 8 жовтня в українських супермаркетах ціна на гречку складає (за 1 кг):

  • Metro - 78,9 грн;
  • Auchan - 78,4 грн;
  • Varus - 89,9 грн.

Згідно з даними, дешевшає гречка вже другий місяць поспіль. Середні ціни по місяцях такі:

  • січень-2022 - 50,2 грн/кг (+2,94 грн);
  • лютий - 50,48 грн/кг (+28 коп.);
  • березень - 50,81 грн/кг (+33 коп.);
  • квітень - 59,25 грн/кг (+8,44 грн);
  • травень - 72,53 грн/кг (+13,28 грн);
  • червень - 89,9 грн/кг (+17,53 грн);
  • липень - 91,7 грн/кг (+1,8 грн);
  • серпень - 92,73 грн/кг (+1,03 грн).

В Україні різко змінилася ціна на гречку: скільки зараз коштуєЦіна на гречку в Україні (скрін)

Додамо, що також змінились ціни й на інші популярні серед українців крупи. Зараз ціни такі:

  • пшоно - 30,90
  • рис довгий - 65,93 грн/кг;
  • рис довгий пропарений - 74,42 грн/кг;
  • рис круглий - 78,12 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, як змінились ціни на продукти та чого очікувати до кінця року.

Також ми писали, що в Україні подорожчало популярне м'ясо та сало.

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