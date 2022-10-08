В Україні різко змінилася ціна на гречку: скільки зараз коштує

В Україні помітно знизилась ціна на гречку. Зараз кілограм коштує в середньому 82,4 грн/кг.

Про це повідомляє "Мінфін" .

Додамо, що також змінились ціни й на інші популярні серед українців крупи. Зараз ціни такі:

Ціна на гречку в Україні (скрін)

Згідно з даними, дешевшає гречка вже другий місяць поспіль. Середні ціни по місяцях такі:

Станом на 8 жовтня в українських супермаркетах ціна на гречку складає (за 1 кг):

У вересня середньомісячна ціна складала 87,94 грн/кг, тому вартість впала на 5,54 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, як змінились ціни на продукти та чого очікувати до кінця року.

Також ми писали, що в Україні подорожчало популярне м'ясо та сало.