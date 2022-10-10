В Украине рекордно подорожал хлеб: сколько сейчас стоит буханка

В Украине вырос в цене пшеничный хлеб. Средняя стоимость 650-граммовой буханки составляет 31,35 грн.
Об этом сообщает "Минфин".
В частности, стоимость увеличилась на 2 грн., ведь в сентябре в среднем хлеб стоил 29,35 грн. Нынешняя цена - самая высокая более чем за 5 лет.
В отдельных сетях супермаркетов цена на пшеничный хлеб составляет:
Такое удорожание изменило первое за долгое время понижение цен на хлеб в Украине. В целом цены на хлеб в Украине были такими:
Согласно графику, по состоянию на 1 октября буханка пшеничного в среднем стоила 30,35 грн. То есть, за 9 дней его стоимость выросла на 1 грн.
По состоянию на 10 октября цены на другие виды хлеба таковы:
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