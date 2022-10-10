В Украине рекордно подорожал хлеб: сколько сейчас стоит буханка

В частности, стоимость увеличилась на 2 грн., ведь в сентябре в среднем хлеб стоил 29,35 грн. Нынешняя цена - самая высокая более чем за 5 лет.

В отдельных сетях супермаркетов цена на пшеничный хлеб составляет:

Novus - 31,99 грн;

Megamarket - 30,70 грн;

Metro - хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка стоит 33,39 грн.

Такое удорожание изменило первое за долгое время понижение цен на хлеб в Украине. В целом цены на хлеб в Украине были такими:

июнь - 26,41 грн/буханка (+3,71 грн);

июль - 27,5 грн/буханка (+1,09 грн);

август - 29,92 грн/буханка (+2,6 грн).

Согласно графику, по состоянию на 1 октября буханка пшеничного в среднем стоила 30,35 грн. То есть, за 9 дней его стоимость выросла на 1 грн.

Цены на хлеб в Украине (скрин)

По состоянию на 10 октября цены на другие виды хлеба таковы: