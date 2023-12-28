В Україні рекордно подорожчав фрукт, який узимку купують усі

На скільки подорожчали мандарини

У третій декаді грудня мандарини зросли у ціні порівняно з листопадом майже на 8 гривень. Місяць тому вони коштували 48,59 грн/кг, а тепер їх продають за ціною 56,42 грн/кг.

Водночас, клементини вже другий місяць продаються за тризначними цінами. Причому зараз вони навіть трохи дешевші, ніж були у листопаді. Втім, це зниження ціни скоріше символічне: 108,40 грн/кг проти 108,81 у листопаді.

Скільки зараз коштують мандарини у магазинах

Зазначимо, що найдешевші мандарини за ціною 53 гривні за кілограм продаються у супермаркеті "Сільпо". У "Новусі" та "Форі" ці фрукти можна купити за ціною 57 гривень за кілограм.

Ціна мандаринів в українських супермаркетах (Скриншот)

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