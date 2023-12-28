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В Україні рекордно подорожчав фрукт, який узимку купують усі

Четвер 28 грудня 2023 15:39
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В Україні рекордно подорожчав фрукт, який узимку купують усі Фото: Мандарини в Україні знову подорожчали (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мандарини в Україні знову подорожчали напередодні свята Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням Мінфін.

На скільки подорожчали мандарини

У третій декаді грудня мандарини зросли у ціні порівняно з листопадом майже на 8 гривень. Місяць тому вони коштували 48,59 грн/кг, а тепер їх продають за ціною 56,42 грн/кг.

Водночас, клементини вже другий місяць продаються за тризначними цінами. Причому зараз вони навіть трохи дешевші, ніж були у листопаді. Втім, це зниження ціни скоріше символічне: 108,40 грн/кг проти 108,81 у листопаді.

Скільки зараз коштують мандарини у магазинах

Зазначимо, що найдешевші мандарини за ціною 53 гривні за кілограм продаються у супермаркеті "Сільпо". У "Новусі" та "Форі" ці фрукти можна купити за ціною 57 гривень за кілограм.

В Україні рекордно подорожчав фрукт, який узимку купують усі

Ціна мандаринів в українських супермаркетах (Скриншот)

Корисні властивості мандарину

  • зміцнення імунітету за рахунок великої кількості вітаміну С (всього дві штуки задовольняють добову потребу) та інших цінних речовин;
  • протизапальну дію;
  • поліпшення травних процесів через велику кількість клітковини;
  • зниження рівня глюкози у крові;
  • допомога у схудненні: аскорбінова кислота, що міститься в мандаринах, підвищує активність окислювальних процесів у жировій тканині, запобігає формуванню нових жирових клітин.

Як ми раніше повідомляли, в Україні прогнозують рекордне подорожчання найпопулярнішого овоча.

Ми раніше писали, експерт розповів, чи чекає на українців дефіцит яєць.

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