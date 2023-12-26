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"Ціна буде рости". В Україні прогнозують рекордне подорожчання найпопулярнішого овоча

Вівторок 26 грудня 2023 12:27
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"Ціна буде рости". В Україні прогнозують рекордне подорожчання найпопулярнішого овоча Фото: Картопля в Україні зросте в ціні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картопля в Україні продовжить дорожчати та, можливо, стане такою дорогою, як цибуля минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Syngenta.

Що буде з цінами на картоплю

Керівник компанії "Агріко Україна" Микола Гордійчук зазначив, що у вересні картопля коштувала 4,50-5 грн/кг, оскільки її було багато, а за три місяці ціна зросла фактично в 2-2,5 раза - до 12-14 грн/кг. За словами експерта, ціна на овоч продовжить зростати.

"І я думаю, що це не межа. Ціна продовжить рости через морози. Гадаю, повториться минулорічна ситуація, яка мала місце з цибулею. Непогана ціна на картоплю поточного маркетингового року спонукатиме до того, що наступного сільгоспвиробники кинуться засаджувати свої поля "другим хлібом". Як правило, так роблять новачки", - сказав він.

Гордійчук нагадав, що високі ціни на картоплю бувають не частіше, ніж раз на 4-5 років.

"Цього сезону багатьом картоплярам вдалося добре спрацювати. І це приємно, адже маємо мінус по пшениці та меншу, ніж до війни, ціну на соняшник. Проте навряд чи хороша ціна на картоплю буде й наступного року", - резюмував він.

Скільки зараз коштує картопля

Зазначимо, що зараз в українських супермаркетах ціна на картоплю 2 категорії стартує від 9.99 гривень. За 1 категорію просять від 14 гривень.

&quot;Ціна буде рости&quot;. В Україні прогнозують рекордне подорожчання найпопулярнішого овочаЦіна картоплі в Україні (Скриншот)

Як ми раніше писали, експерт розповів, чи чекає на українців дефіцит яєць.

Також ми раніше писали, експерти розказали, чи буде далі в Україні "цибулевий цінопад".

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