В Украине рекордно подорожал фрукт, который зимой покупают все
Мандарины в Украине снова подорожали перед праздником Нового года.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой Минфин.
На сколько подорожали мандарины
В третьей декаде декабря мандарины выросли в цене по сравнению с ноябрем почти на 8 гривен. Месяц назад они стоили 48,59 грн/кг, а теперь их продают по цене 56,42 грн/кг.
В то же время клементины уже второй месяц продаются по трехзначным ценам. Причем сейчас они даже немного дешевле, чем были в ноябре. Впрочем, это снижение цены скорее символическое: 108,40 грн/кг против 108,81 в ноябре.
Сколько сейчас стоят мандарины в магазинах
Отметим, что самые дешевые мандарины по цене 53 гривны за килограмм продаются в супермаркете "Сильпо". В "Новусе" и "Форе" эти фрукты можно купить по цене 57 гривен за килограмм.
Цена мандаринов в украинских супермаркетах (Скриншот)
Полезные свойства мандарин
- укрепление иммунитета за счет большого количества витамина С (всего две штуки удовлетворяют суточную потребность) и других ценных веществ;
- противовоспалительное действие;
- улучшение пищеварительных процессов из-за большого количества клетчатки;
- снижение уровня глюкозы в крови;
- помощь в похудении: аскорбиновая кислота, содержащаяся в мандаринах, повышает активность окислительных процессов в жировой ткани, предотвращает формирование новых жировых клеток.
Как мы ранее сообщали, в Украине прогнозируют рекордное подорожание самого популярного овоща.
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