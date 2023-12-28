В Украине рекордно подорожал фрукт, который зимой покупают все

На сколько подорожали мандарины

В третьей декаде декабря мандарины выросли в цене по сравнению с ноябрем почти на 8 гривен. Месяц назад они стоили 48,59 грн/кг, а теперь их продают по цене 56,42 грн/кг.

В то же время клементины уже второй месяц продаются по трехзначным ценам. Причем сейчас они даже немного дешевле, чем были в ноябре. Впрочем, это снижение цены скорее символическое: 108,40 грн/кг против 108,81 в ноябре.

Сколько сейчас стоят мандарины в магазинах

Отметим, что самые дешевые мандарины по цене 53 гривны за килограмм продаются в супермаркете "Сильпо". В "Новусе" и "Форе" эти фрукты можно купить по цене 57 гривен за килограмм.

Цена мандаринов в украинских супермаркетах (Скриншот)

Полезные свойства мандарин