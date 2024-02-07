В Україні рекордно подешевшали одразу два "борщові" овочі. Що буде з цінами далі

Скільки зараз коштують ці овочі

Станом на 7 лютого 2025 року на гуртовому ринку "Шувар" ріпчаста цибуля коштує 11-15 грн за кг, тобто в 2,5 рази дешевше, ніж у лютому минулого року. Морква за рік подешевшала на 46% та коштує сьогодні 12-13 грн за кілограм.

Всі інші складові борщового набору залишаються дорожчими за минулорічний показник. Однак протягом останнього тижня спостерігалося легке зниження цін на білоголову капусту на 14%, внаслідок чого її вартість встановилася на рівні 10-12 гривень за кілограм.

Аналогічно, ціна на картоплю знизилася на 12%, тепер вона пропонується за 15-17 гривень за кілограм.

Незважаючи на це незначне подешевшання, картопля та капуста все ще коштують суттєво дорожче, порівняно з показниками лютого минулого року.

Найстабільнішим показником з початку року залишаються ціни на буряк на рівні 12-14 грн за кг, тобто на 42% дорожче, ніж на початку лютого минулого року.

Це зростання можна пояснити кількома факторами, включаючи зміни в умовах виробництва, погодні умови, а також збільшення витрат на логістику та інші складові виробничого процесу.

Що буде з цінами на овочі далі

Прогнози на кінець зими 2024 року передбачають, що ціни на деякі овочі можуть зрости на 2-7% в залежності від виду овочів і загальних економічних умов у країні.

Зростання може бути обумовлене різними факторами, включаючи зміни в попиті та пропозиції на ринку, а також інфляційні процеси. Загальні економічні умови, погодні фактори, а також світові ринкові тренди значно впливають на вартість овочів.

Очікуване зростання цін на овочі борщового набору є важливим індикатором для ринку агропродукції в Україні, вказуючи на потребу в адаптації стратегій як для виробників, так і для споживачів.

