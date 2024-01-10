В Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч: ціна перевалила за 180 гривень

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Що сталося з цінами на тепличні огірки

За інформацією аналітичного відділу ринку "Шувар", станом на 10 січня 2024 року, імпортний огірок на львівському гуртовому ринку пропонується за ціною 67-80 грн за кг, що на 18-20% вище, ніж у минулому році.

Вітчизняний тепличний огірок сьогодні коштує 158-160 грн за кг, перевищуючи минулорічну ціну на 40%. Тим не менш, ситуація відповідає сезонності та не викликає занепокоєння чи передумов для критичного росту цін, чи виникненню дефіциту в подальшому ході сезону.

Причини здорожчання огірків

Причини сьогоднішнього зростання цін пояснюються наступними факторами.

Сезонність

Взимку більшість огірків та інших овочів вирощуються в теплицях, оскільки природні умови не сприяють їх вирощуванню на відкритому ґрунті. Тепличне вирощування вимагає більше витрат на підтримку оптимальної температури та освітлення. Наразі, найбільші українські комбінати майже завершили збір врожаю огірка та перебувають у міжсезонні, що спричинило скорочення пропозиції та подорожчання.

Витрати на виробництво

Зростання цін на енергоносії суттєво впливає на кінцеву вартість продукції. Ці витрати включають опалення теплиць, освітлення, водопостачання та інші необхідні ресурси для підтримки росту рослин у зимовий період.

Імпорт

Значна частина тепличних огірків в Україні імпортується, зокрема з Туреччини, де клімат сприяє їх вирощуванню протягом усього року. Ціни на імпортовані огірки залежать від валютних курсів, транспортних витрат та міжнародних економічних умов. Поставки з Туреччини наразі є безперебійними та стабільними, без затримок, навіть у зв'язку з блокадою кордонів.

Попит та пропозиція

Взимку високий попит на свіжі овочі, зокрема огірки, при обмежених можливостях вирощування, веде до зростання цін.

Погодні умови

Нинішні морози ускладнюють транспортування огірків, що сприяє подорожчанню. Проте, за прогнозами операторів, до наступного тижня вартість українського огірка має знизитися на 15-20% завдяки потеплінню.