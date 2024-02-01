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В Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч. Що буде з цінами далі

Четвер 01 лютого 2024 14:00
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В Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч. Що буде з цінами далі Фото: В Україні ціна картоплі побила рекорди (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Тетяна Попович

Картопля в Україні подорожчала в 4 рази у порівнянні з цінами минулого року.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Ціни на картоплю б'ють рекорди

На початку 2024 року український ринок картоплі зіткнувся з безпрецедентним зростанням цін.

"В останній місяць зими, ціни на картоплю досягли вражаючої позначки в 18-23 гривні за кілограм, що в чотири рази перевищує цінові показники минулого року", - розповіла Тетяна Попович.

Причини росту цін на картоплю

  • складнощі з вирощуванням картоплі через непередбачувані погодні умови, які спонукали фермерів переглянути свої аграрні пріоритети на користь інших овочів;
  • зменшення врожаю в Європі;
  • якість продукції, що не відповідає вимогам тривалого зберігання.

Що буде з цінами далі

Аналітики прогнозують, що вартість картоплі продовжить зростати протягом весни, оскільки імпортована продукція, яка надходитиме на ринок, не буде мати низької ціни. Таким чином, картопля перебуває у центрі уваги ринкових процесів, відіграючи ключову роль у формуванні цінової політики.

Обставини свідчать про складну динаміку на ринку картоплі в Україні, де цінова волатильність обумовлена як внутрішніми виробничими викликами, так і зовнішніми торговельними факторами.

Як ми раніше писали, в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.

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