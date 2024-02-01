В Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч. Що буде з цінами далі

Картопля в Україні подорожчала в 4 рази у порівнянні з цінами минулого року.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Ціни на картоплю б'ють рекорди

На початку 2024 року український ринок картоплі зіткнувся з безпрецедентним зростанням цін.

"В останній місяць зими, ціни на картоплю досягли вражаючої позначки в 18-23 гривні за кілограм, що в чотири рази перевищує цінові показники минулого року", - розповіла Тетяна Попович.

Причини росту цін на картоплю

складнощі з вирощуванням картоплі через непередбачувані погодні умови, які спонукали фермерів переглянути свої аграрні пріоритети на користь інших овочів;

зменшення врожаю в Європі;

якість продукції, що не відповідає вимогам тривалого зберігання.

Що буде з цінами далі

Аналітики прогнозують, що вартість картоплі продовжить зростати протягом весни, оскільки імпортована продукція, яка надходитиме на ринок, не буде мати низької ціни. Таким чином, картопля перебуває у центрі уваги ринкових процесів, відіграючи ключову роль у формуванні цінової політики.

Обставини свідчать про складну динаміку на ринку картоплі в Україні, де цінова волатильність обумовлена як внутрішніми виробничими викликами, так і зовнішніми торговельними факторами.

