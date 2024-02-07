В Украине рекордно подешевели сразу два "борщевых" овоща. Что будет с ценами дальше

Сколько сейчас стоят эти овощи

По состоянию на 7 февраля 2025 года на оптовом рынке "Шувар" репчатый лук стоит 11-15 грн за кг, то есть в 2,5 раза дешевле, чем в феврале прошлого года. Морковь за год подешевела на 46% и стоит сегодня 12–13 грн за килограмм.

Все остальные составляющие борщового набора остаются дороже прошлогоднего показателя. Однако в течение последней недели наблюдалось легкое снижение цен на белокочанную капусту на 14%, в результате чего ее стоимость установилась на уровне 10-12 гривен за килограмм.

Аналогично, цена на картофель снизилась на 12%, теперь его предлагают по 15-17 гривен за килограмм.

Несмотря на это незначительное удешевление, картофель и капуста все еще стоят существенно дороже по сравнению с показателями февраля прошлого года.

Самым стабильным показателем с начала года остаются цены на свеклу на уровне 12-14 грн за кг, то есть на 42% дороже, чем в начале февраля прошлого года.

Этот рост объясним несколькими факторами, включая изменения в условиях производства, погодные условия, а также увеличение затрат на логистику и другие составляющие производственного процесса.

Что будет с ценами на овощи дальше

Прогнозы к концу зимы 2024 года предполагают, что цены на некоторые овощи могут вырасти на 2-7% в зависимости от вида овощей и общих экономических условий в стране.

Рост может быть обусловлен разными факторами, включая изменения в спросе и предложениях на рынке, а также инфляционные процессы. Общие экономические условия, погодные факторы, а также мировые рыночные тренды оказывают значительное влияние на стоимость овощей.

Ожидаемый рост цен на овощи борщового набора является важным индикатором для рынка агропродукции в Украине, указывая на необходимость адаптации стратегий как для производителей, так и для потребителей.