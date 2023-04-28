В Україні рекордно підскочили ціни на м'ясо: скільки коштують нові делікатеси

Протягом квітня 2023 ціни на м'ясо в Україні помітно підвищилося в ціні. Середнє здорожчання склало приблизно 20-50 гривень залежно від виду м'яса.
Скільки тепер коштує м'ясо в Україні - дивіться в матеріалі Styler нижче.
За даними Мінфіну, різні види свинини зросли в ціні на 20-30 гривень. Тепер вартість на продукти така:
Найбільше додали в ціні лопатка та ошийок. У березні першу можна було придбати за 162 грн/кг, а другий - 200 грн/кг.
Яловичина подорожчала менше, ніж свинина.
При цьому в березні вони коштували 238 грн/кг і 144 грн/кг відповідно.
Це єдиний вид м'яса, який залишився майже на тому самому рівні. Принаймні подорожчання не є дуже суттєвим.
Як повідомляли у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", обсяги виробництва продукції тваринництва знизяться на 2,2% у 2023 році.
Це означає, що ймовірно знизяться темпи вирощування свиней та великої рогатої худоби - майже на 12%. Проте виробництво свинини, яєць та молока залишиться на колишньому рівні.
Крім того, особливе здорожчання свинини може бути пов'язаним із сезонним підвищенням попиту.
Раніше ми розповідали, якою може бути ціна на мед цього року в Україні.
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