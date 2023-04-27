Додасть у ціні чи подешевшає? Стало відомо, скільки буде коштувати український мед у 2023 році

Сезон меду в Україні ще не розпочався, проте бджолярі та пасічники вже активно до нього готуються. Залежно від того, як буде проходити сезон, можуть змінюватися ціни на продукт.

Скільки може коштувати цьогорічний український мед - читайте нижче в матеріалі Styler.

Пасічник Сергій Папка в коментарі AgroPortal розповів, що останнім часом українські пасічники майже не здавали мед на імпорт, а натомість продавали його та продукти бджільництва вроздріб на території України.

На імпорт відправляли лише невеликі партії.

"Пасічник сам на сьогодні не готовий експортувати мед, оскільки для цього багато чого потрібно. Це і завод із перероблювання меду, і паперова тяганина, і те, що гроші за проданий мед повертаються не відразу, а через декілька місяців", - зазначив пасічник Андрій Баскевич.

Водночас він не виключає, що надалі бджолярі будуть об'єднуватися у кооперативи та формувати експортні партії. Варто додати, що сьогодні ціна на мед в оптовій закупівлі є низькою.

За словами пасічника, зараз мед купують по 60 грн/кг, а дехто по 50-53 гривень. У 2022 році ця ціна виросла на 30% через недостатність сировини, але зараз знову впала.

Варто розуміти, що оптова ціна ніколи не дорівнює роздрібній. Тому у 2023 році кілограм меду може коштувати 75-80 грн/кг.

Скільки коштував мед у 2022 році

На початку минулого року відбулося перерахування цін на мед. Станом на січень 2022 приблизно пів кілограма меду можна було придбати за 100-150 гривень.

Нижче наведено скриншоти з популярних торгових мереж в Україні:

Судячи з усього, наразі ціни на цьогорічний український мед прогнозують меншими, ніж це було минулого року. Експерти поки не називають причин суттєвого здешевшання, проте цілком можна припустити, що це зумовлено відносною стабільністю на ринку сировини та поступовим відновленням роботи економіки в Україні.