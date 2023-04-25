Чи варто запасатись. Українцям розповіли, що буде з цінами на гречку

Ціна на гречку в Україні останнім часом продовжує знижуватись. Усі пам'ятають, як ще рік тому вартість цієї крупи була "космічною". Чи варто зараз робити запаси цього продукту і що буде далі з цінами - питання, яке хвилює багатьох.

Що впливатиме на вартість гречки для споживачів цього року та який прогнозується врожай, розповіли експерти "Української спілки промисловців та підприємців" Delo.ua.

Що буде з урожаєм гречки цього року?

Наразі аграрії збільшили площі посівів, очікується, що цього сезону проблем з урожаєм не буде.

"Ціна на гречку поступово знижувалася, оскільки за результатами минулого, 2022 року, були сформовані певні її резерви. Аграрії збільшили посівні площі під цю культуру, відповідно цього року ми очікуємо, що розмір цих площ залишиться незмінним або дещо більшим (прогнозовано на + 5%, всього 120 тисяч га)", - повідомили експерти "Української спілки промисловців та підприємців" (УСПП).

Крім того, цього року збільшення площ можливо шляхом того, що у трьох областях України завершили розмінування земель, де зазвичай сіяли цю культуру.

Якою буде ціна на гречку?

В УСПП прогнозують, що цього року ціни на гречку не буде суттєво змінюватися.

"Зокрема, якщо інфляція чи курс долара в Україні не зробить раптового стрибка, то значних змін у цінах не буде. Саме фіскальна та монетарна політика впливатимуть на коливання цін на продукти загалом та гречку зокрема", - зазначили експерти.

Скільки зараз коштує гречка

На початку року середня ціна на гречку становила 69,40 грн/кг, а у квітні кілограм крупи коштує в середньому 57,01 грн.