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В Украине рекордно подскочили цены на мясо: сколько стоят новые деликатесы

Новина українською →
Украина, Пятница 28 апреля 2023 09:11
В Украине рекордно подскочили цены на мясо: сколько стоят новые деликатесы Как изменились цены на мясо в Украине за апрель (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В течение апреля 2023 года цены на мясо в Украине заметно повысились в цене. Среднее подорожание составило примерно 20-50 гривен в зависимости от вида мяса.

Сколько сейчас стоит мясо в Украине - смотрите в материале Styler ниже.

Цены на мясо по состоянию на апрель 2023

  • Свинина

По данным Минфина, разные виды свинины выросли в цене на 20-30 гривен. Теперь цена на продукты такая:

  • грудинка - 190 грн/кг
  • лопатка - 197 грн/кг
  • ошейок - 243 грн/кг
  • подбрюшина - 182 грн/кг
  • ребра - 182 грн/кг
  • шашлык - 196 грн/кг

Больше всего прибавили в цене лопатка и ошеек. В марте первую можно было приобрести за 162 грн/кг, а вторую - 200 грн/кг.

  • Говядина

Говядина подорожала меньше, чем свинина.

  • гуляш - 245 грн/кг
  • ребра - 152 грн/кг

При этом в марте они обошлись в 238 грн/кг и 144 грн/кг соответственно.

  • Курятина

Это единственный вид мяса, оставшийся почти на том же уровне. По крайней мере, подорожание не очень существенно.

  • бедро - 108 грн/кг
  • голень - 80 грн/кг
  • филе - 142 грн/кг

Почему мясо подорожало

Как сообщалось в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", объемы производства продукции животноводства снизятся на 2,2% в 2023 году.

Это означает, что вероятно снизятся темпы выращивания свиней и крупного рогатого скота - почти на 12%. Однако производство свинины, яиц и молока останется на прежнем уровне.

Кроме того, особое подорожание свинины может быть связано с сезонным повышением спроса.

Раньше мы рассказывали, какой может быть цена на мед в этом году в Украине.

Кроме того, писали о том, как могут измениться цены на гречку.

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