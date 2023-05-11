В Україні проведуть перерахунок пенсій: хто отримає підвищення вже у червні

Хто отримає підвищення пенсії

Цьогорічний перерахунок пенсій торкнеться тих пенсіонерів, які продовжують працювати та накопичили потрібну кількість стажу для перерахунку.

Умови для отримання доплати:

мати не менше 35 років стажу

мати виплату у розмірі щонайменше 7 000 гривень

Ті, хто підпадають під ці вимоги, зможуть отримати підвищення 1 200 гривень до своєї пенсії. Звісно, розміри виплат будуть відрізнятися та залежати від суми заробітної плати.

Крім того, перерахують пенсію:

пенсіонерам, які працюють та які станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу

пенсіонерам, від моменту призначення пенсії яких або попереднього перерахунку минуло 2 роки

Тобто якщо пенсіонер продовжує працювати, але отримав перерахунок минулого року, у 2023 році його вже не отримає.

Як зміняться виплати українським пенсіонерам у 2023 році

За словами старшої наукової співробітниці Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Лідії Ткаченко, основне підвищення пенсій уже відбулося.

"Пенсійний фонд повідомляв, що середнє збільшення пенсії під час березневої індексації - на близько 500 грн. Переважна більшість пенсіонерів отримали щонайменше 100 грн, максимум - 1500 грн. І, звичайно, з них більшість отримала від 100 до 400 грн", - сказала вона.

Таким чином завдяки індексації середня пенсія в Україні перевищила 5 000 гривень, тобто підвищення відбулося майже на 20%.