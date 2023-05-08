Чи отримають пенсію українці закордоном? У ПФУ дали точну відповідь

Українські пенсіонери, які виїхали закордон під час війни, отримуватимуть виплати незалежно від того, де вони перебувають.

Як отримуватимуть пенсію українці закордоном

"Кошти, спрямовані на виплату пенсій одержувачам через установи уповноважених банків, зараховуються на рахунки пенсіонерів у повному розмірі, незалежно від того, де знаходиться пенсіонер. Це стосується і тих пенсіонерів, які тимчасово поїхали за кордон", - повідомив глава ПФУ.

Зазначається, що нещодавно ревністю прийнято рішення (постанова від 18 квітня 2023 р. № 328 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 та від 26 лютого 2022 р. № 162"), якою передбачено ще одну варіант виплати пенсій пенсіонерам, які сьогодні перебувають за кордоном (без їхнього виїзду на територію України).

Отримати свої пенсійні виплати вони зможуть шляхом міжнародного переказу через "Укрпошту" за наявності у неї технічної можливості. Це актуально для пенсіонерів, які не мають (або вони не мали) поточного рахунку, відкритого в українському банку.

Чи виплачуються пенсії на окупованих територіях?

"Кошти, спрямовані на виплату пенсій одержувачам через установи уповноважених банків, зараховуються на рахунки пенсіонерів у повному розмірі, незалежно від того, де перебуває людина. У момент зарахування пенсії на рахунок кошти стають власністю пенсіонера. І пенсіонер може використати ці кошти тоді, коли матиме можливість чи потребу", - розповів Капінус.

Він додав, що якщо пенсіонер, який отримував пенсію у відділенні поштового зв'язку чи з доставкою додому, залишився на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії, у населених пунктах, де АТ "Укрпошта" не має змоги доставляти пенсію - все пенсійні кошти, які йому належать, він зможе отримати, коли це стане можливим і безпечним: на вибір самого пенсіонера, або з рахунку, відкритого Пенсійним фондом України в АТ Ощадбанк, або у листоноші.