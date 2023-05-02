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Як українці можуть підвищити свої пенсії, не чекаючи цього від уряду: інструкція

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 09:23
Як українці можуть підвищити свої пенсії, не чекаючи цього від уряду: інструкція Як можна підвищити пенсійну виплати в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

1 березня в Україні відбулося перерахування пенсій, у результаті якого виплати підвищили від 100 до 1 500 гривень. Таким чином станом на березень 2023 року становив 5 219 гривень. Крім того, є спосіб, який допоможе збільшити суму виплат.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як підвищити свою пенсію в Україні

Відповідно до статті 29 Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" українець самостійно ухвалює рішення про вихід на пенсію пізніше порогового віку.

У такому випадку розмір майбутньої пенсії буде ставати більшим на певний відсоток.

Якщо ви вийдете на пенсію на п'ять років пізніше, то за кожен місяць без пенсії виплати будуть збільшуватися на 0,5%. Якщо ж відстрочити пенсію на період від п'яти років, тоді за кожний місяць без пенсії розмір виплати буде збільшено на 0,75%.

Таким чином українець, який вийде на пенсію на п'ять років та сім місяців пізніше, зможе отримати надбавку в розмірі близько 50%.

При цьому варто зазначити, що відтерміновуючи свій вихід на пенсію, доведеться продовжувати працювати.

Який вік виходу на пенсію в Україні

Різні категорії громадян можуть виходити на пенсію, досягнувши такого віку:

  • одержувачі пенсії - середній вік виходу на пенсію 53,8 року.
  • отримувачі пенсії за віком - 59 років
  • отримувачі пенсії з інвалідності - 47,9 року
  • отримувачі пенсії у разі втрати годувальника - 32,9 року
  • одержувачі пенсії за вислугу років - 52,7 року
  • судді - 52,7 року

Крім того, доплати до пенсій в Україні в цьому році будуть такими:

  • пенсіонери, яким виповнилося 80 років та більше, продовжать отримувати доплату у розмірі до 570 гривень
  • пенсіонери віком 75-80 років - у розмірі до 456 гривень
  • пенсіонери віком 70-75 років - у розмірі до 300 гривень

Раніше ми писали, хто з українців може залишитися без пенсії, якщо не звернеться до Пенсійного фонду.

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