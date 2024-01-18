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В Україні пропонують ввести податок на купівлю нового iPhone: що відомо

Україна, Четвер 18 січня 2024 11:50
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В Україні пропонують ввести податок на купівлю нового iPhone: що відомо Що таке "податок на розкіш" (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні пропонують ввести додатковий податок на купівлю нового iPhone. Таким чином нардепи хочуть закрити фінансові потреби в проведенні мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова народної депутатки ВР Роксолани Підласої в ефірі національного телемарафону.

"Ми можемо говорити про підвищення податків. Зараз такі розмови ведуться Ви знаєте, що два найбільших податки, які джерелами утворення бюджету, є ПДВ (як імпортне та вироблені всередині країни товари) та податок на доходи фізичних осіб, який включає військовий збір", - розповіла Підласа.

За її словами, якщо українець заробляє від 20 000 гривень, то міг би сплачувати військовий збір 3%, а не 1,5%.

При цьому вона зазначає, що народні депутати могли б сплачувати й 5% військового збору для утримання ЗСУ, і це було б справедливо.

Народна депутатка також розповіла про так званий "податок на розкіш", оскільки навіть під час повномасштабної війни Україна імпортує велику кількість дорогої техніки та автомобілів.

"По-перше, це негативно впливає на наш платіжний баланс. По-друге, якщо ти маєш змогу купувати собі об'єктивно дорогі речі, але якщо це новий iPhone, який коштує 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватися додатковим митом", - наголосила Підласа.

Раніше ми розповідали, що таке Національна стратегія доходів і що з нею робити.

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