На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 11,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за IV квартал 2023 року.

Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль (у попередньому кварталі очікували інфляцію на рівні 14,8%).

Переважна більшість респондентів (77,5%) уважає, що інфляція не перевищить 15,0%, а майже чверть опитаних (24,8%) очікує інфляцію в межах 7,6% - 10.0%.

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 83,0% респондентів).

Зберігається посилення впливу на зростання цін від підвищення доходів населення (шостий квартал поспіль) і соціальних видатків бюджету (четвертий квартал поспіль). Порівняно з попереднім кварталом вплив чинників посилився на 3,2 п. п. й 1,8 п. п. відповідно.

Послабився вплив чинників "податкові зміни" (на 6,3% до 15,5% відповідей) і "курс гривні до іноземних валют" (на 4,1 п. п. до 52,2%).

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 28 листопада 2023 року. В опитуванні взяли участь 659 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Прогнози з інфляції

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

НБУ у жовтні прогнозував, що інфляція у 2024 році прискориться до 9,8%.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2024 рік до 9,7%.