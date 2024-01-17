ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися

Україна, Середа 17 січня 2024 10:13
UA EN RU
На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися Фото: Ціни в Україні за 2024 рік зростуть більш ніж на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 11,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за IV квартал 2023 року.

Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль (у попередньому кварталі очікували інфляцію на рівні 14,8%).

На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися

Переважна більшість респондентів (77,5%) уважає, що інфляція не перевищить 15,0%, а майже чверть опитаних (24,8%) очікує інфляцію в межах 7,6% - 10.0%.

На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 83,0% респондентів).

Зберігається посилення впливу на зростання цін від підвищення доходів населення (шостий квартал поспіль) і соціальних видатків бюджету (четвертий квартал поспіль). Порівняно з попереднім кварталом вплив чинників посилився на 3,2 п. п. й 1,8 п. п. відповідно.

Послабився вплив чинників "податкові зміни" (на 6,3% до 15,5% відповідей) і "курс гривні до іноземних валют" (на 4,1 п. п. до 52,2%).

На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 28 листопада 2023 року. В опитуванні взяли участь 659 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Прогнози з інфляції

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

НБУ у жовтні прогнозував, що інфляція у 2024 році прискориться до 9,8%.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2024 рік до 9,7%.

Читайте РБК-Україна в Google News
ціни в Україні Інфляція в Україні
NEWS
Горіли квартири, машини, лікарня. Фото та відео наслідків ударів по Харкову та Одесі
Горіли квартири, машини, лікарня. Фото та відео наслідків ударів по Харкову та Одесі
DAILY
"Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату