ua en ru
Чт, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине предлагают ввести налог на покупку нового iPhone: что известно

Украина, Четверг 18 января 2024 11:50
UA EN RU
В Украине предлагают ввести налог на покупку нового iPhone: что известно Что такое "налог на роскошь" (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине предлагают ввести дополнительный налог на покупку нового iPhone. Таким образом, нардепы хотят закрыть финансовые потребности в проведении мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова народного депутата ВР Роксоланы Пидласой в эфире национального телемарафона.

"Мы можем говорить о повышении налогов. Сейчас такие разговоры ведутся. Вы знаете, что два крупнейших налога, которые являются источниками образования бюджета, являются НДС (как импортные и произведенные внутри страны товары) и налог на доходы физических лиц, включающий военный сбор", - рассказала Пидласса.

По ее словам, если украинец зарабатывает от 20 000 гривен, то он мог бы платить военный сбор 3%, а не 1,5%.

При этом она отмечает, что народные депутаты могли бы платить и 5% военного сбора для содержания ВСУ, и это было бы справедливо.

Народная депутат также рассказала о так называемом "налоге на роскошь", поскольку даже во время полномасштабной войны Украина импортирует большое количество дорогостоящей техники и автомобилей.

"Во-первых, это негативно влияет на наш платежный баланс. Во-вторых, если у тебя есть возможность покупать себе объективно дорогие вещи, но если это новый iPhone, который стоит 60-70 тысяч гривен, то он может облагаться налогом дополнительной пошлиной", - подчеркнула Пидласа.

Раньше мы рассказывали, что такое Национальная стратегия доходов и что с ней делать.

Читайте также, на сколько могут вырасти цены в Украине в 2024 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone Налоги Мобилизация в Украине