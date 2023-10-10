UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні пропонують водію танка зарплату 120 тисяч гривень: які вимоги

Фото: В Україні шукають водія танка (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні шукають водія танка із зарплатою 120 тисяч гривень, а також з можливістю кар'єрного зросту та навчання за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на вакансію на Work.ua.

Що відомо про вакансію у ЗСУ

Так, кандидатів шукає військова частина А4741 у Дніпрі. Передбачається служба за контрактом.

Що пропонується кандидатам

  • високе та стабільне грошове забезпечення;
  • поважне ставлення та всі види соціальної підтримки;
  • збереження місця роботи та безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах;
  • можливість кар'єрного зросту та просування службовою ланкою;
  • професійна військова підготовка за кордоном: Велика Британія, Німеччина, Іспанія (залежно від посади військовослужбовця).

Вимоги до вакансії

  • вік від 18 до 45 років;
  • відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби;
  • відсутність судимості;

Бажаючих просять звертатися за телефонами: +380975540600; +380937531791.

 

Читайте також, як заробляти понад 100 тисяч на місяць, працюючи в піжамі.

Раніше ми розповідали, хто сьогодні в Україні заробляє понад 50 тисяч.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в Украине