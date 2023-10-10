В Україні пропонують водію танка зарплату 120 тисяч гривень: які вимоги
Фото: В Україні шукають водія танка (РБК-Україна)
В Україні шукають водія танка із зарплатою 120 тисяч гривень, а також з можливістю кар'єрного зросту та навчання за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на вакансію на Work.ua.
Що відомо про вакансію у ЗСУ
Так, кандидатів шукає військова частина А4741 у Дніпрі. Передбачається служба за контрактом.
Що пропонується кандидатам
- високе та стабільне грошове забезпечення;
- поважне ставлення та всі види соціальної підтримки;
- збереження місця роботи та безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах;
- можливість кар'єрного зросту та просування службовою ланкою;
- професійна військова підготовка за кордоном: Велика Британія, Німеччина, Іспанія (залежно від посади військовослужбовця).
Вимоги до вакансії
- вік від 18 до 45 років;
- відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби;
- відсутність судимості;
Бажаючих просять звертатися за телефонами: +380975540600; +380937531791.