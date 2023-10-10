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В Украине предлагают водителю танка зарплату в 120 тысяч гривен: какие требования

Фото: В Украине ищут водителя танка (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине ищут водителя танка с зарплатой в 120 тысяч гривен, а также с возможностью карьерного роста и обучения за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вакансию на Work.ua.

Что известно о вакансии в ВСУ

Так, кандидатов ищет военная часть А4741 в Днепре. Предполагается служба по контракту.

Что предлагается кандидатам

  • высокое и стабильное денежное довольствие;
  • уважительное отношение и все виды социальной поддержки;
  • сохранение места работы и бесплатное обучение в высших учебных заведениях;
  • возможность карьерного роста и продвижения по служебному звену;
  • профессиональная военная подготовка за границей: Великобритания, Германия, Испания (в зависимости от должности военнослужащего).

Требования по вакансии 

  • возраст от 18 до 45 лет;
  • отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы;
  • отсутствие судимости;

Желающих просят обращаться по телефонам:  +380975540600; +380937531791.

 

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Раньше мы рассказывали, кто сегодня в Украине зарабатывает более 50 тысяч .

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