В Украине предлагают водителю танка зарплату в 120 тысяч гривен: какие требования
Фото: В Украине ищут водителя танка (РБК-Украина)
В Украине ищут водителя танка с зарплатой в 120 тысяч гривен, а также с возможностью карьерного роста и обучения за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вакансию на Work.ua.
Что известно о вакансии в ВСУ
Так, кандидатов ищет военная часть А4741 в Днепре. Предполагается служба по контракту.
Что предлагается кандидатам
- высокое и стабильное денежное довольствие;
- уважительное отношение и все виды социальной поддержки;
- сохранение места работы и бесплатное обучение в высших учебных заведениях;
- возможность карьерного роста и продвижения по служебному звену;
- профессиональная военная подготовка за границей: Великобритания, Германия, Испания (в зависимости от должности военнослужащего).
Требования по вакансии
- возраст от 18 до 45 лет;
- отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы;
- отсутствие судимости;
Желающих просят обращаться по телефонам: +380975540600; +380937531791.