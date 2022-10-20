В Україні продають "тривожну ядерну валізу": яка ціна і що туди входить (фото)

На просторах українського сегмента інтернету з'явилися комерційні пропозиції купити "комплект індивідуального захисту від ядерної катастрофи".

Як вказується в описі подібної ядерної валізки, у наборі знаходяться рятівні речі, без яких в ядерному апокаліпсисі людині ніяк не можна обійтися.

Один такий комплект розрахований на одну персону, щоб власник протиядерної валізки зміг "вийти на безпечну відстань та зберегти своє життя".

Також підприємці закликають українців не зволікати з покупкою, щоб "зберегти своє дороге життя сьогодні", оскільки "завтра може бути пізно!"

Ось які предмети входять до складу "ядерної валізки":

поліетиленові дощовики - 2 штуки

карта місцевості – 1 штука

складаний ніж

бахили - 5 пар

рулон сміттєвих пакетів

респіратор FFP2/FFP3 в окремій упаковці – 3 штуки

скотч - 1 рулон

гумові рукавички - 3 пари

окуляри робочі - 1 штука

паперові серветки - 3 упаковки

змивка для лаку для нігтів - 2 флакони

олівець / ручка, блокнот

інструкція (по першочергових діях при ядерній катастрофі)

бокс

Вартість повного комплекту "протиядерної валізки" складає 1249 гривень.

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В оголошенні також зазначається номер телефону для прийому замовлень, або пропонують залишити заявку на сайті, обіцяючи передзвонити.

Надіслати покупцеві набір можуть і поштовою посилкою.

У коментарях під постом із пропозицією українці висловлюють думку, що самостійно зібрати такий набір можна і дешевше... деякі іронізують і пропонують додати до ядерної валізки сало та презервативи, а ще - такі важливі предмети, як йод, сірники, ліхтарик тощо.

Фото: скрін коментарів facebook.com