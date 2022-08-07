Минздрав опубликовал инструкцию действий при радиационной аварии: что надо знать
Министерство здравоохранения дало пошаговую инструкцию действий в случае радиационной аварии. Самое главное, что надо сделать в этой ситуации - оставаться в помещении или зайти в него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу МОЗ.
Фото: Минздрав опубликовал инструкцию действий при радиационной аварии (facebook.com/moz.ukr)
"Несмотря на то, что страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера", - объясняют в Минздраве.
В ведомстве успокаивают, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения.
Кроме того, на уровне всех регионов каждого осуществляется мониторинг радиационного фона, выполняют эту работу областные Центры контроля и профилактики Минздрава.
"По состоянию на 7 августа никаких отклонений от естественного фона не зафиксировано", - подчеркивают в ведомстве.
Инструкция Минздрава
Как отмечают в ведомстве, среди действий, которые рекомендовано предпринять при радиационной аварии, следующие:
- оставаться в помещении или срочно в него зайти;
- снять верхний слой одежды, надеть новый;
- принять душ;
- не использовать для питья и приготовления пищи воду из-под крана;
- следить за официальными источниками информации.
"Главное - нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно стоит выполнить", - обращают внимание в сообщении.
Прием йода
В министерстве также напоминают, что принимать йодид калия для "профилактики" без надобности недопустимо, поскольку это может повредить здоровью.
Важно. Йодная профилактика осуществляется однократно и лишь когда на это есть указание от органов власти, то есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла.
Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС, из-за чего появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, российские войска стали первыми в мире, использующими для террора атомную станцию.
В то же время МАГАТЭ заявило, что обстрел россиянами АЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.
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