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Минздрав опубликовал инструкцию действий при радиационной аварии: что надо знать

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Киев, Воскресенье 07 августа 2022 11:56
Минздрав опубликовал инструкцию действий при радиационной аварии: что надо знать Фото: Минздрав опубликовал инструкцию действий при радиационной аварии (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения дало пошаговую инструкцию действий в случае радиационной аварии. Самое главное, что надо сделать в этой ситуации - оставаться в помещении или зайти в него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу МОЗ.

Фото: Минздрав опубликовал инструкцию действий при радиационной аварии (facebook.com/moz.ukr)

"Несмотря на то, что страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера", - объясняют в Минздраве.

В ведомстве успокаивают, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения.

Кроме того, на уровне всех регионов каждого осуществляется мониторинг радиационного фона, выполняют эту работу областные Центры контроля и профилактики Минздрава.

"По состоянию на 7 августа никаких отклонений от естественного фона не зафиксировано", - подчеркивают в ведомстве.

Инструкция Минздрава

Как отмечают в ведомстве, среди действий, которые рекомендовано предпринять при радиационной аварии, следующие:

  • оставаться в помещении или срочно в него зайти;
  • снять верхний слой одежды, надеть новый;
  • принять душ;
  • не использовать для питья и приготовления пищи воду из-под крана;
  • следить за официальными источниками информации.

"Главное - нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно стоит выполнить", - обращают внимание в сообщении.

Прием йода

В министерстве также напоминают, что принимать йодид калия для "профилактики" без надобности недопустимо, поскольку это может повредить здоровью.

Важно. Йодная профилактика осуществляется однократно и лишь когда на это есть указание от органов власти, то есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла.

Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС, из-за чего появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, российские войска стали первыми в мире, использующими для террора атомную станцию.

В то же время МАГАТЭ заявило, что обстрел россиянами АЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.

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