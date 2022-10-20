В Украине продают "тревожный ядерный чемоданчик": какая цена и что туда входит (фото)

Вероятность применения ядерного оружия, которым регулярно "бряцают" в РФ на фоне неудач на фронте в войне против Украины, многие аналитики и топ-политики расценивают как низкую, напоминая стране-агрессору о жестком ответе. Тем не менее полностью списывать со счетов такой риск нельзя.
Пока медики напоминают украинцам о правилах йодной профилактики в случае радиационной аварии, профильные службы - об алгоритме действий при ядерной катастрофе, в сети появились предложения купить особый "тревожный чемоданчик".
Какие предметы содержаться в таком наборе и какая стоимость - читайте в материале ниже.
На просторах украинского сегмента интернета возникли коммерческие предложения купить "комплект индивидуальной защиты от ядерной катастрофы".
Как указывается в описании подобного ядерного чемоданчика, в наборе находятся спасительные вещи, без которых в ядерном апокалипсисе человеку никак нельзя обойтись.
Один такой комплект рассчитан на одну персону, чтобы владелец противоядерного чемоданчика смог "выйти на безопасное расстояние и сохранить свою жизнь".
Также предприниматели призывают украинцев не медлить с покупкой, чтобы "сохранить свою драгоценную жизнь сегодня", так как "завтра может быть поздно!"
Вот какие предметы входят в состав "ядерного чемоданчика":
Стоимость полного комплекта "противоядерного чемоданчика" составляет 1249 гривен.
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В объявлении также указывается номер телефона для приема заказов, или предлагают оставить заявку на сайте, обещая перезвонить.
Переслать покупателю набор могут и почтовой посылкой.
В комментариях под постом с предложением украинцы высказывают мнение, что самостоятельно собрать такой набор можно и дешевле... некоторые иронизируют и предлагают добавить в ядерный чемоданчик сало и презервативы, а еще - такие важные предметы, как йод, спички, фонарик и прочее.
Фото: скрин комментариев facebook.com
Напомним, ранее в Национальной службе здоровья Украины назвали главное правило при радиационной атаке и объяснили, чем надо запастись.
А также перед этим Минздрав опубликовал инструкцию действий при радиационной аварии.