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В Україні продавали морозиво, обманюючи покупців зі складом: яка це марка

Фото: В Україні оштрафували виробника морозива (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні виробник морозива марок "Хрещатик", "Каштан "вказував на упаковці не той склад. У результаті його оштрафували на 1,37 млн. грн.

Про це повідомляє Український Антимонопольний комітет.

Який виробник обманював покупців

Перевірка встановила, що ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" вказувала на упаковках пломбіру неправильну інформацію про склад.

Так, на етикетці морозива було написано, що у складі продукту питне коров'яче молоко, а насправді при виробництві використовувалося сухе.

Комітет у ході проведення дослідження встановив, що у вересні та листопаді 2020 року Хладопром взагалі не закуповував коров'яче молоко та, відповідно, не використав його при виготовленні морозива пломбір.

Виробник замінив у складі свого продукту питне коров'яче молоко іншим інгредієнтом – сухим знежиреним молоком.

"Питне коров'яче молоко та сухе молоко не є тотожними складовими, адже ця сировина виготовляється за різними технічними умовами. Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту є хибною", - сказано в повідомленні АКУ.

Чому оштрафували підприємство

Питне коров'яче молоко та сухе молоко не є тотожними складовими, адже ці продукти виготовляються за різними технічними умовами. Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту хибна.

Зауважимо, що згідно із законодавством, у маркуванні морозива (як і всіх інших продуктів) повинні вказуватися лише ті інгредієнти, які використовувалися під час його виробництва.

Як ми раніше писали, українцям "втюхують" підроблене вершкове масло.

Нагадаємо, що у Києві продається підроблена червона ікра.

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