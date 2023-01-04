В Україні продавали морозиво, обманюючи покупців зі складом: яка це марка

Який виробник обманював покупців

Перевірка встановила, що ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" вказувала на упаковках пломбіру неправильну інформацію про склад.

Так, на етикетці морозива було написано, що у складі продукту питне коров'яче молоко, а насправді при виробництві використовувалося сухе.

Комітет у ході проведення дослідження встановив, що у вересні та листопаді 2020 року Хладопром взагалі не закуповував коров'яче молоко та, відповідно, не використав його при виготовленні морозива пломбір.

Виробник замінив у складі свого продукту питне коров'яче молоко іншим інгредієнтом – сухим знежиреним молоком.

"Питне коров'яче молоко та сухе молоко не є тотожними складовими, адже ця сировина виготовляється за різними технічними умовами. Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту є хибною", - сказано в повідомленні АКУ.

Чому оштрафували підприємство

Питне коров'яче молоко та сухе молоко не є тотожними складовими, адже ці продукти виготовляються за різними технічними умовами. Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту хибна.

Зауважимо, що згідно із законодавством, у маркуванні морозива (як і всіх інших продуктів) повинні вказуватися лише ті інгредієнти, які використовувалися під час його виробництва.