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В Украине продавали мороженое, обманывая покупателей с составом: какая это марка

Фото: В Украине оштрафовали производителя мороженого (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине производитель мороженого марок "Крещатик", "Каштан" указывал на упаковке не тот состав. В итоге его оштрафовали на 1,37 млн. грн.

Об этом сообщает Украинский Антимонопольный комитет.

Какой производитель обманывал покупателей

Проверка установила, что ООО "Фабрика мороженого Хладопром" указывала на упаковках пломбира неверную информацию о составе.

Так, на этикетке мороженого было написано, что в составе продукта питьевое коровье молоко, а на самом деле при производстве использовалось сухое.

Комитет в ходе проведения исследования установил, что в сентябре и ноябре 2020 года Хладопром вообще не закупал коровье молоко и, соответственно, не использовало его при изготовлении мороженого пломбир. В то же время производитель заменил в составе своего продукта питьевое коровье молоко другим ингредиентом – сухое обезжиренное молоко.

"Питьевое коровье молоко и сухое молоко не являются тождественными составляющими, ведь это сырье производятся по разным техническим условиям. Соответственно, распространенная производителем информация о составе его продукта ошибочна", сказано в сообщении АКУ.

Почему оштрафовали предприятие

Питьевое коровье молоко и сухое молоко не являются тождественными составляющими, ведь эти продукты производятся по разным техническим условиям. Соответственно, распространенная производителем информация о составе его продукта ложна.

Заметим, что согласно законодательству, в маркировке мороженого (как и всех других продуктов) должны указываться только те ингредиенты, которые использовались при его производстве.

Как мы ранее писали, украинцам "втюхивают" поддельное сливочное масло.

Напомним, что в Киеве продается поддельная красная икра.

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