В Україні поступово знижується ціна на популярний "зимовий" овоч

Чому ціни на моркву знижуються

Повільне зниження цін на моркву в Україні є цікавим явищем. Це може бути спричинене різними факторами, такими як збільшення виробництва, зміни в кліматичних умовах або зміни в попиті на ринку.

Незважаючи на це, ціни в проміжку від 8 до 10 грн/кг виглядають дуже привабливо, особливо для споживачів, оскільки це робить моркву доступною для більш широкого кола людей.

Україна відома своїм виробництвом моркви, але збереження цього овоча до весни може бути викликом для багатьох виробників. Традиційно, в Україні моркву вважали одним з найскладніших овочів для тривалого зберігання, що може призвести до зростання цін саме наприкінці квітня і у травні. Наприкінці травня ціни зазвичай стабілізуються або навіть знижуються з появою нового врожаю ранньої моркви.

Однак цього сезону спостерігається зростання пропозиції моркви, що може призвести до подальшого падіння цін, подібного до ситуації у 2020 році.

Водночас, поки що невідомо, наскільки фермерам південних регіонів України вдалося відновити вирощування ранніх овочів після несприятливих умов минулих сезонів. І саме від цього залежатимуть перспективи цінової ситуації у травні.

Скільки зараз коштує морква

Наразі, найдешевша пропозиція на моркву другого гатунку спостерігається у мережі супермаркетів АТБ. Там за кілограм овоча просять 7.49 гривень.

Ціна на моркву в українських супермаркетах (Скриншот)