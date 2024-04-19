В Україні обвалилися ціни на овоч, який купують усі

В Україні подешевшала картопля. Знову українські виробники картоплі змушені знижувати ціни на свою продукцію.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому картопля дешевшає

За словами ключових гравців ринку, на цьому тижні пропозиція картоплі лишалася високою, тоді як попит на продукцію продовжував падати. Крім того, багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від покупок.

За даними щоденного моніторингу проєкту, оптові ціни на картоплю в Україні наразі коливаються в межах 12-17 грн/кг ($0,30-0,43/кг), що в середньому на 14% нижче, ніж на кінець попереднього тижня.

Варто зауважити, що наразі ціни на картоплю в Україні в середньому на 2,7 рази вищі, ніж у відповідний період минулого року.

З урахуванням значного обсягу цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого зниження цін в цьому сегменті.

Скільки коштує картопля в магазинах

Зараз найдешевша пропозиція на картоплю спостерігається в супермаркеті Сільпо. Там за кілограм овоча просять 21,50 гривень.

Ціни на картоплю в українських магазинах (Скриншот)