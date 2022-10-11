В Україні помітно збільшились ціни на продукти: що подорожчало найбільше

В Україні продовжує зростати інфляція і помітно підвищуються ціни на продукти та послуги. Зокрема, йдеться про овочі, які порівняно з вереснем 2021 року, здорожчали аж на 84,8%.
Про це свідчать дані Держстату.
У серпні інфляція була 23,8%, а у вересні - вже 24,6% (порівняно 2021 роком). Тому це призвело до суттєвого здорожчання продовольчих товарів та послуг.
Загалом здорожчали такі продукти:
Також подорожчали й алкогольні напої та деякі послуги:
Однак, подешевшав одяг. Сума зменшилась на 1,4%.
Варто додати, що електроенергія в Україні також здешевшала, ціна знизилась на 7,4%.
Комунальні послуги в Україні за рік подорожчали на 4,3%. Загалом здорожчало:
Раніше ми повідомляли, які продукти в Україні найбільше подорожчали в серпні, а які здешевшали.
Також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав хліб.