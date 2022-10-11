В Украине заметно увеличились цены на продукты: что подорожало больше всего

В Украине продолжает расти инфляция, и заметно увеличиваются цены на продукты и услуги. В частности, речь идет об овощах, которые по сравнению с сентябрем 2021 года подорожали на 84,8%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
В августе инфляция была 23,8%, а в сентябре - уже 24,6% (по сравнению с 2021 годом). Поэтому это привело к существенному подорожанию продовольственных товаров и услуг.
В целом подорожали следующие продукты:
Также подорожали алкогольные напитки и некоторые услуги:
Однако подешевела одежда. Сумма снизилась на 1,4%.
Следует добавить, что электроэнергия в Украине также подешевела, цена снизилась на 7,4%.
Коммунальные услуги в Украине за год подорожали на 4,3%. В целом подорожало:
Ранее мы сообщали, какие продукты в Украине больше подорожали в августе, а какие подешевели.
Также мы писали, что в Украине рекордно подорожал хлеб.