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В Україні помітно знизились вартість деяких овочів: що зараз з цінами

В Україні подешевшали популярні овочі (GettyImage)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні овочевий ринок останній тиждень стабільний, без значних підчищень цін. Однак, все ж можливе коливання пояснюються балансом між попитом та пропозицією. Зокрема, деякі види овочів, такі як пекінська капуста та огірки подешевшали.

Про це пише AgroTimes.

У Львові на найбільшому гуртовому ринку заходу України "Шувар" пекінська капуста подешевшала з 35-40 грн/кг до 28-32 грн/кг, А молода капуста знизилася в ціні з 20 до 15-17 грн/кг.

Також ціна на огірки знизилася з 60 до 55 грн/кг.

До того ж пізня білоголова капуста подорожчала з 7-9 грн/кг до 10 грн/кг. Цвітна капуста теж зросла в ціні з 45-50 до 60 грн/кг.

Капусту броколі продають за 50-65 грн/кг, савойську капусту - 20 грн/кг.

Зросла ціна на круглі червоні томати - з 36 до 50 грн/кг. Однак, стабільна ціна залишається на помідори "сливки" - 35 грн/кг. Крупні томати коштують 42-45 грн/кг. Рожеві помідори продаються по 60 грн/кг.

Стабільні ціни залишають на овочі борщового набору. Морква можна придбати за 17 грн/кг, буряк - 5 грн. Цибуля продається по 25-27 грн/кг, картопля - 6 грн/кг.

Які ціни в супермаркеті

Зокрема, як свідчать дані моніторингу, зараз ціна на огірки у супермаркеті дещо завищені. Найдешевше можна придбати в супермаркеті Auchan.

  • Auchan - 70, 25 грн/кг;
  • АТБ - 72, 95 грн/кг;
  • Novus - 72,99 грн/кг.

Також ціни на капусту зараз такі:

  • Auchan - молода капуста коштує 35,90 грн/кг, пекінська - 81,90 грн/кг;
  • АТБ - капуста коштує 16,95 грн/кг, пекінська - 59,79 грн/кг;
  • Novus - ціна на капусту сягає 15,29 грн/кг, за пекінську доведеться віддати 84,99 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що в Україні може стати дефіцитом популярний овоч.

Також ми писали, що суттєво подорожчало куряче м'ясо.

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капустаогіркиціни на овочі