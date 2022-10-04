В Україні помітно знизились вартість деяких овочів: що зараз з цінами

В Україні овочевий ринок останній тиждень стабільний, без значних підчищень цін. Однак, все ж можливе коливання пояснюються балансом між попитом та пропозицією. Зокрема, деякі види овочів, такі як пекінська капуста та огірки подешевшали.
Про це пише AgroTimes.
У Львові на найбільшому гуртовому ринку заходу України "Шувар" пекінська капуста подешевшала з 35-40 грн/кг до 28-32 грн/кг, А молода капуста знизилася в ціні з 20 до 15-17 грн/кг.
Також ціна на огірки знизилася з 60 до 55 грн/кг.
До того ж пізня білоголова капуста подорожчала з 7-9 грн/кг до 10 грн/кг. Цвітна капуста теж зросла в ціні з 45-50 до 60 грн/кг.
Капусту броколі продають за 50-65 грн/кг, савойську капусту - 20 грн/кг.
Зросла ціна на круглі червоні томати - з 36 до 50 грн/кг. Однак, стабільна ціна залишається на помідори "сливки" - 35 грн/кг. Крупні томати коштують 42-45 грн/кг. Рожеві помідори продаються по 60 грн/кг.
Стабільні ціни залишають на овочі борщового набору. Морква можна придбати за 17 грн/кг, буряк - 5 грн. Цибуля продається по 25-27 грн/кг, картопля - 6 грн/кг.
Зокрема, як свідчать дані моніторингу, зараз ціна на огірки у супермаркеті дещо завищені. Найдешевше можна придбати в супермаркеті Auchan.
Також ціни на капусту зараз такі:
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