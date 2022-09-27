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В Україні суттєво зростають ціни на популярне м'ясо: скільки доведеться заплатити

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Вівторок 27 вересня 2022 12:55
В Україні суттєво зростають ціни на популярне м'ясо: скільки доведеться заплатити В Україні зросла ціна на курятину (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні в супермаркетах суттєво дорожчає курятина. Кілограм філе у середньому коштує 135,6 грн, що на 2,10 грн перевищує середньомісячну ціну місяцем раніше.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

Згідно з моніторингом, в окремих мережах супермаркетів у серпні вартість одного кілограма курячих стегон була на рівні 95,85 грн. Зараз ціна складає:

  • Novus - 96,99 грн;
  • Varus - 96,90 грн;
  • Auchan - 99,50 грн.

Однак, найбільше здорожчала куряча гомілка. Середня вартість - 75,45 грн, що на 5,60 грн більше проти ціни у серпні (69,85 грн).

У магазинах зараз ціни такі:

  • Novus - 79,99 грн;
  • Varus - 70,90 грн;
  • Auchan - 96,90 грн.

Також суттєво змінилась ціна на куряче філе. У серпні середня ціна на продукт складала 133,50 грн, а зараз вартість виросла дао 136,27 грн. У супермаркетах зараз ціни сягають:

  • Novus - 144 грн;
  • Varus - 129,90 грн;
  • Auchan - 134,90 грн.

В Україні суттєво зростають ціни на популярне м'ясо: скільки доведеться заплатити

Ціни на курятину "Наша ряба" в супермаркетах (скрін)

Додамо, що вартість свинини та яловичини теж змінилась. Ціни станом на 26 вересня такі:

  • Ребра яловичі - 137,48 грн/кг;
  • Свинна грудинка - 158,71 грн/кг;
  • Свинна лопатка - 155,34 грн/кг;
  • Свинні ребра - 163,96 грн/кг;
  • Шашлик зі свинини - 162,69 грн/кг.

Нещодавно ми писали, що в Україні суттєво зросли ціни на свинину.

Також ми писали, що в Україні подорожчав сезонний фрукт, який купують усі.

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курятина м'ясо