В Україні суттєво зростають ціни на популярне м'ясо: скільки доведеться заплатити
В Україні в супермаркетах суттєво дорожчає курятина. Кілограм філе у середньому коштує 135,6 грн, що на 2,10 грн перевищує середньомісячну ціну місяцем раніше.
Про це йдеться на порталі Мінфін.
Згідно з моніторингом, в окремих мережах супермаркетів у серпні вартість одного кілограма курячих стегон була на рівні 95,85 грн. Зараз ціна складає:
- Novus - 96,99 грн;
- Varus - 96,90 грн;
- Auchan - 99,50 грн.
Однак, найбільше здорожчала куряча гомілка. Середня вартість - 75,45 грн, що на 5,60 грн більше проти ціни у серпні (69,85 грн).
У магазинах зараз ціни такі:
- Novus - 79,99 грн;
- Varus - 70,90 грн;
- Auchan - 96,90 грн.
Також суттєво змінилась ціна на куряче філе. У серпні середня ціна на продукт складала 133,50 грн, а зараз вартість виросла дао 136,27 грн. У супермаркетах зараз ціни сягають:
- Novus - 144 грн;
- Varus - 129,90 грн;
- Auchan - 134,90 грн.
Ціни на курятину "Наша ряба" в супермаркетах (скрін)
Додамо, що вартість свинини та яловичини теж змінилась. Ціни станом на 26 вересня такі:
- Ребра яловичі - 137,48 грн/кг;
- Свинна грудинка - 158,71 грн/кг;
- Свинна лопатка - 155,34 грн/кг;
- Свинні ребра - 163,96 грн/кг;
- Шашлик зі свинини - 162,69 грн/кг.
Нещодавно ми писали, що в Україні суттєво зросли ціни на свинину.
Також ми писали, що в Україні подорожчав сезонний фрукт, який купують усі.