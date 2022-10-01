В Україні може стати дефіцитом популярний овоч: ціна злетіла до неба

В Україні останнім часом різко зросла ціна на цибулю. Цей продукт виріс у ціні в 4,5 рази порівняно з минулим роком.

Що буде з цінами на цибулю далі

Активний попит з боку оптових компаній та стримування продажів виробниками є основними факторами, що сприяють подальшому зростанню цін у даному сегменті.

Виробники поступово підвищували відпускні ціни, і сьогодні продажі цибулі ведуться по 25-29 грн/кг ($0,68-0,79/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти повідомили, що основною причиною подорожчання цибулі є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю через дощову погоду, через що суттєво скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

А ось більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж нині невеликими партіями.

На цей час цибулю на ринку України вже продають у середньому в 4,3 рази дорожче, ніж наприкінці вересня 2021 року.

Експерти вважають, що ціна на цибулю зростатиме і надалі, оскільки багато фермерів, які не мають власних сховищ, уже встигли розпродати значну частину запасів цибулі.

Інші ж виробники вважають за краще закладати цю продукцію на зберігання і утримуються від продажів в очікуванні подальшого зростання цін.