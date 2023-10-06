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В Україні помітили розкішний мікроавтобус від General Motors, на якому возили голівудських зірок

У Києві помітили розкішний мікроавтобус від General Motors (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили люксовий фургон GMC G2500 VanDura 1994 року від ательє Starcraft. Він у 90-х вважався одним із найрозкішніших у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку "t.o.p.c.a.r.s.s_ua" в Instagram.

Чим унікальний фургон

Фургони GMC G третього покоління випускалися з 1971 до 1996 року. У цю серію включено велику кількість різноманітних моделей.

GMC G2500 VanDura це мікроавтобусом, який розрахований на сім посадкових місць. У США на таких авто часто перевозили голлівудських зірок і знаменитих музикантів.

У 1990-х компанія Starcraft зробила фургони ще комфортнішими - з'являлося нове обладнання, а внутрішнє оздоблення було зроблене з преміальних матеріалів.

На фото мікроавтобус пофарбований у синій колір із бамперами сірого кольору. Зовні є декоративна графіка на кузові, а ззаду розміщені запасне колесо та драбина для доступу на дах авто.

GMC G2500 VanDura оснащений 5,7-літровим бензиновим двигуном V8 потужністю 200 к.с.

Люксовий фургон GMC G2500 VanDura 1994 року (фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)

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