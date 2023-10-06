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В Украине заметили роскошный микроавтобус от General Motors, на котором возили голливудских звезд

В Киеве заметили роскошный микроавтобус от General Motors (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве был замечен люксовый фургон GMC G2500 VanDura 1994 года от ателье Starcraft. Он в 90-х считался одним из самых роскошных в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу "t.o.p.c.a.r.s.s_ua" в Instagram.

Чем уникален фургон

Фургоны GMC G третьего поколения выпускались с 1971 по 1996 год. В эту серию включено множество разнообразных моделей.

GMC G2500 VanDura это микроавтобус, рассчитанный на семь посадочных мест. В США на такие авто часто перевозили голливудских звезд и знаменитых музыкантов.

В 1990-х компания Starcraft сделала фургоны еще более комфортными - появлялось новое оборудование, а внутренняя отделка была сделана из премиальных материалов.

На фото микроавтобус выкрашен в синий цвет с бамперами серого цвета. Внешне есть декоративная графика на кузове, а сзади расположены запасное колесо и стремянка для доступа на крышу авто.

GMC G2500 VanDura оснащен 5,7-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 200 л.с.

Люксовый фургон GMC G2500 VanDura в 1994 году (фото: instagram.com/topcars_u.a)

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