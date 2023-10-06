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В Україні помітили розкішний мікроавтобус від General Motors, на якому возили голівудських зірок

Київ, П'ятниця 06 жовтня 2023 15:15
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В Україні помітили розкішний мікроавтобус від General Motors, на якому возили голівудських зірок У Києві помітили розкішний мікроавтобус від General Motors (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили люксовий фургон GMC G2500 VanDura 1994 року від ательє Starcraft. Він у 90-х вважався одним із найрозкішніших у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку "t.o.p.c.a.r.s.s_ua" в Instagram.

Чим унікальний фургон

Фургони GMC G третього покоління випускалися з 1971 до 1996 року. У цю серію включено велику кількість різноманітних моделей.

GMC G2500 VanDura це мікроавтобусом, який розрахований на сім посадкових місць. У США на таких авто часто перевозили голлівудських зірок і знаменитих музикантів.

У 1990-х компанія Starcraft зробила фургони ще комфортнішими - з'являлося нове обладнання, а внутрішнє оздоблення було зроблене з преміальних матеріалів.

На фото мікроавтобус пофарбований у синій колір із бамперами сірого кольору. Зовні є декоративна графіка на кузові, а ззаду розміщені запасне колесо та драбина для доступу на дах авто.

GMC G2500 VanDura оснащений 5,7-літровим бензиновим двигуном V8 потужністю 200 к.с.

В Україні помітили розкішний мікроавтобус від General Motors, на якому возили голівудських зірокВ Україні помітили розкішний мікроавтобус від General Motors, на якому возили голівудських зірокВ Україні помітили розкішний мікроавтобус від General Motors, на якому возили голівудських зірокЛюксовий фургон GMC G2500 VanDura 1994 року (фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)

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