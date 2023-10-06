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В Украине заметили роскошный микроавтобус от General Motors, на котором возили голливудских звезд

Киев, Пятница 06 октября 2023 15:15
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В Украине заметили роскошный микроавтобус от General Motors, на котором возили голливудских звезд В Киеве заметили роскошный микроавтобус от General Motors (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве был замечен люксовый фургон GMC G2500 VanDura 1994 года от ателье Starcraft. Он в 90-х считался одним из самых роскошных в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу "t.o.p.c.a.r.s.s_ua" в Instagram.

Чем уникален фургон

Фургоны GMC G третьего поколения выпускались с 1971 по 1996 год. В эту серию включено множество разнообразных моделей.

GMC G2500 VanDura это микроавтобус, рассчитанный на семь посадочных мест. В США на такие авто часто перевозили голливудских звезд и знаменитых музыкантов.

В 1990-х компания Starcraft сделала фургоны еще более комфортными - появлялось новое оборудование, а внутренняя отделка была сделана из премиальных материалов.

На фото микроавтобус выкрашен в синий цвет с бамперами серого цвета. Внешне есть декоративная графика на кузове, а сзади расположены запасное колесо и стремянка для доступа на крышу авто.

GMC G2500 VanDura оснащен 5,7-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 200 л.с.

В Украине заметили роскошный микроавтобус от General Motors, на котором возили голливудских звездВ Украине заметили роскошный микроавтобус от General Motors, на котором возили голливудских звездВ Украине заметили роскошный микроавтобус от General Motors, на котором возили голливудских звездЛюксовый фургон GMC G2500 VanDura в 1994 году (фото: instagram.com/topcars_u.a)

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