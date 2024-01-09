В Україні помітили незвичайне природне явище, яке часто доступно взимку (фото)

Світло стовпи в Україні

Світло стовпи нерідко можна помітити в холодну пору року. Кристали льоду випаровуються при низькій температурі та являють собою туман, здатний відображати вогні у вигляді колон.

Світло стовпи помічені в Києві (Telegram/Киевский движ)

Світлові стовпи нерідко формуються навколо Місяця, міських вогнів і інших яскравих джерел світла.

Стовпи, які виходять від низько розташованих джерел світла, зазвичай набагато довше, ніж сонячні або місячні стовпи. Чим ближче до світлового стовпа знаходиться спостерігач, тим менше позначається розташування кристалів в просторі на зовнішньому вигляді стовпа.

Світло стовпи - незвичайне природне явище (фото: Telegram/Труха Київ)