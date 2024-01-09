В Україні помітили незвичайне природне явище, яке часто доступно взимку (фото)

Незвичайне природне явище помічено в Україні. Йдеться про світло стовпи, які часто можна побачити взимку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Світло стовпи нерідко можна помітити в холодну пору року. Кристали льоду випаровуються при низькій температурі та являють собою туман, здатний відображати вогні у вигляді колон.
Світлові стовпи нерідко формуються навколо Місяця, міських вогнів і інших яскравих джерел світла.
Стовпи, які виходять від низько розташованих джерел світла, зазвичай набагато довше, ніж сонячні або місячні стовпи. Чим ближче до світлового стовпа знаходиться спостерігач, тим менше позначається розташування кристалів в просторі на зовнішньому вигляді стовпа.
Як ми раніше писали, синоптик дала відповідь, коли в Україні настане потепління.