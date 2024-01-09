В Украине заметили необычное природное явление, которое часто доступно зимой (фото)

Необычное природное явление замечено в Украине. Речь идет о свето столбах, которые часто можно увидеть зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Свето столбы нередко можно заметить в холодное время года. Кристаллы льда улетучиваются при низкой температуре и представляют собой туман, способный отражать огни в виде колонн.
Световые столбы нередко формируются вокруг Луны, городских огней и других ярких источников света.
Столбы, исходящие от низко расположенных источников света, обычно гораздо длиннее, чем солнечные или лунные столбы. Чем ближе к световому столбу находится наблюдатель, тем меньше сказывается расположение кристаллов в пространстве на внешнем виде столба.
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