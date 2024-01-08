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Сіль не допоможе при сильному морозі. Водіям дали важливу пораду через негоду в Україні

Україна, Понеділок 08 січня 2024 11:14
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Сіль не допоможе при сильному морозі. Водіям дали важливу пораду через негоду в Україні Фото: водіям дали важливу пораду через негоду в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україну накрила негода, на дорогах ожеледиця. Водіям рекомендують використовувати спеціальні технічні засоби, зокрема, ланцюги або браслети протиковзання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Як зазначається, піщано-сольова суміш, яку використовують для посипання автодоріг, за температури нижче -15 значно втрачає у своїх властивостях.

Цього тижня температура повітря в області очікується до -22. Відтак дорожнє покриття залишається нестабільним.

За цих погодних умов водіям варто бути максимально уважними та мати спеціальні технічні засоби, зокрема, ланцюги або браслети протиковзання. Без нагальної потреби краще не користуватися автотранспортом.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі звертайтеся на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Негода в Україні

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що у понеділок, 8 січня погода в Україні значно погіршиться.

Синоптики прогнозували у південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, в Одеській області вдень пориви вітру 15-20 м/с. А в центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах України ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

В Україні внаслідок негоди на ранок знеструмлені сотні абонентів, найгірша ситуація зі світлом у Дніпропетровській області. Також у регіонах є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Що відомо про наслідки негоди в різних містах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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