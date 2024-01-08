"Температурна карусель": синоптик дала відповідь, коли в Україні настане потепління
Завтра в Україні триматимуться морози, які прийшли з антициклоном Hannelore. Втім, протягом наступного тижня в країні спостерігатимуться потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Найближчої ночі температура повітря становитиме -10-18 градусів, місцями на півночі та заході до -18-22 градусів", - інформує синоптик
Погода в Україні 9 січня
Завтра вдень очікується -7-12 градусів.
У південній частині температура буде вище:
- вночі -6-11;
- вдень -2-6 градусів;
- в Криму вночі -1-4 градуси, вдень близько нуля.
"Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і завтра вдень навіть будемо мружитися від сонця", - повідомляє Діденко.
Вона зазначає, що лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму - з дощем.
Погода у Києві
У Києві завтра вдень буде холодно та морозно.
"Вночі передбачається низька температура повітря, антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12-15 градусів", - зауважує синоптик.
Завтра вдень очікується -10-12 градусів.
Загальний прогноз на тиждень
"На тижні - якась температурна карусель!", - попереджає Діденко.
Так, 10-11 січня очікується потепління, а вже 12-13 січня - знову похолодання.
Втім, 14-15 січня температура повітря підвищиться.
Як зазначає синоптик наостанок, погодні умови в Україні будуть важкими, оскільки зима наближається до свого "піку".
Фото: антициклон Hannelore на території України впливатиме на погоду 9 січня (facebook.com/tala.didenko)
Негода в Україні
Нагадаємо, в Україні 8-9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. За прогнозом синоптиків, вторгнення арктичного повітря з півночі Європи призведе до утворення циклону над півднем України і Чорним морем.
Впродовж 8 січня, крім північної частини, південний циклон зумовить сніг, в центральних областях, у Харківській області - значний сніг, на півдні, в Донецькій та Луганській областях - значні опади, дощ з переходом у сніг.
До опадів у центральних, східних та центральних областях доєднаються ще пориви вітру 15-20 м/с, спостерігатимуться хуртовини та снігові замети.
За даними Міністерства енергетики, через погіршення погодних умов - налипання мокрого снігу та ожеледі - станом на ранок 8 січня в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Найскладніша ситуація в Дніпропетровській області, там без електроенергії понад 200 населених пунктів.