"Температурна карусель": синоптик дала відповідь, коли в Україні настане потепління

Фото: якою буде погода в Україні 9 січня та коли чекати на потепління (GettyImages)

Завтра в Україні триматимуться морози, які прийшли з антициклоном Hannelore. Втім, протягом наступного тижня в країні спостерігатимуться потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Найближчої ночі температура повітря становитиме -10-18 градусів, місцями на півночі та заході до -18-22 градусів", - інформує синоптик Погода в Україні 9 січня Завтра вдень очікується -7-12 градусів. У південній частині температура буде вище: вночі -6-11;

вдень -2-6 градусів;

в Криму вночі -1-4 градуси, вдень близько нуля. "Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і завтра вдень навіть будемо мружитися від сонця", - повідомляє Діденко. Вона зазначає, що лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму - з дощем. Погода у Києві У Києві завтра вдень буде холодно та морозно. "Вночі передбачається низька температура повітря, антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12-15 градусів", - зауважує синоптик. Завтра вдень очікується -10-12 градусів. Загальний прогноз на тиждень "На тижні - якась температурна карусель!", - попереджає Діденко. Так, 10-11 січня очікується потепління, а вже 12-13 січня - знову похолодання. Втім, 14-15 січня температура повітря підвищиться. Як зазначає синоптик наостанок, погодні умови в Україні будуть важкими, оскільки зима наближається до свого "піку". Фото: антициклон Hannelore на території України впливатиме на погоду 9 січня (facebook.com/tala.didenko)