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В Україні подорожчав популярний овоч, який зараз купують усі

В Україні подорожчали огірки (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на ринку через збільшення попиту на тепличні огірки напередодні новорічних свят зросли ціни. На цьому тижні вартість тепличних огірків в середньому зросла на 10%.

Про це повідомляє EastFruit.

Які ціни на огірки

Сьогодні продавці готові продавати огіроки за 55-65 грн/кг.

Зростання цін спровоковане подорожчанням огірка у Туреччині, яка на цей час виступає фактично єдиним постачальником цієї продукції на український ринок.

Також постачання турецького огірка є досить малооб’ємним і нестабільним, що також впливає на ціни.

Аналітики повідомляють, що сьогодні огірок в Україні пропонується до продажу фактично за тими ж цінами, що й рік тому.

Скільки коштують інші овочі

За даними сайту Мінфін, станом на 29 грудня, ціни на овочі в Україні такі:

  • молода капуста - 36,13 грн/кг;
  • картопля - 9,94 грн/кг;
  • цибуля біла - 82,90 грн/кг;
  • морква - 25,15 грн/кг;
  • перець болгарський жовтий - 143,60 грн/кг;
  • помідори червоні - 80,67 грн/кг;
  • буряк - 12,19 грн/кг;
  • часник - 117, 66 грн/кг;
  • кріп - 41,10 грн/100 г;
  • петрушка - 33,50 грн/100 г.

Нещодавно ми повідомляли, що в Україні помітно подешевшала цибуля. Ціна впала на 13%.

Також ми писали, які продукти в Україні подорожчали найбільше з 24 лютого.

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