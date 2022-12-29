В Україні подорожчав популярний овоч, який зараз купують усі

В Україні на ринку через збільшення попиту на тепличні огірки напередодні новорічних свят зросли ціни. На цьому тижні вартість тепличних огірків в середньому зросла на 10%.
Про це повідомляє EastFruit.
Сьогодні продавці готові продавати огіроки за 55-65 грн/кг.
Зростання цін спровоковане подорожчанням огірка у Туреччині, яка на цей час виступає фактично єдиним постачальником цієї продукції на український ринок.
Також постачання турецького огірка є досить малооб’ємним і нестабільним, що також впливає на ціни.
Аналітики повідомляють, що сьогодні огірок в Україні пропонується до продажу фактично за тими ж цінами, що й рік тому.
За даними сайту Мінфін, станом на 29 грудня, ціни на овочі в Україні такі:
Нещодавно ми повідомляли, що в Україні помітно подешевшала цибуля. Ціна впала на 13%.
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