В Украине подорожал популярный овощ, который сейчас покупают все

В Украине на рынке из-за увеличения спроса на тепличные огурцы накануне новогодних праздников выросли цены. На этой неделе стоимость тепличных огурцов в среднем выросла на 10%.
Об этом сообщает EastFruit.
Сегодня продавцы готовы продавать огурцы за 55-65 грн/кг.
Рост цен спровоцирован подорожанием огурца в Турции, которая в настоящее время выступает фактически единственным поставщиком этой продукции на украинский рынок.
Также поставка турецкого огурца достаточно малообъемна и нестабильна, что также влияет на цены.
Аналитики сообщают, что сегодня огурец в Украине предлагается к продаже фактически по тем же ценам, что и год назад.
По данным сайта Минфин, по состоянию на 29 декабря, цены на овощи в Украине таковы:
Недавно мы сообщали, что в Украине заметно подешевел лук. Цена упала на 13%.
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