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В Украине подорожал популярный овощ, который сейчас покупают все

В Украине подорожали огурцы (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине на рынке из-за увеличения спроса на тепличные огурцы накануне новогодних праздников выросли цены. На этой неделе стоимость тепличных огурцов в среднем выросла на 10%.

Об этом сообщает EastFruit.

Какие цены на огурцы

Сегодня продавцы готовы продавать огурцы за 55-65 грн/кг.

Рост цен спровоцирован подорожанием огурца в Турции, которая в настоящее время выступает фактически единственным поставщиком этой продукции на украинский рынок.

Также поставка турецкого огурца достаточно малообъемна и нестабильна, что также влияет на цены.

Аналитики сообщают, что сегодня огурец в Украине предлагается к продаже фактически по тем же ценам, что и год назад.

Сколько стоят другие овощи

По данным сайта Минфин, по состоянию на 29 декабря, цены на овощи в Украине таковы:

  • молодая капуста - 36,13 грн/кг;
  • картофель - 9,94 грн/кг;
  • лук белый - 82,90 грн/кг;
  • морковь - 25,15 грн/кг;
  • перец болгарский желтый - 143,60 грн/кг;
  • помидоры красные - 80,67 грн/кг;
  • свекла - 12,19 грн/кг;
  • чеснок - 117, 66 грн/кг;
  • укроп - 41,10 грн/100 г;
  • петрушка - 33,50 грн/100 г.

Недавно мы сообщали, что в Украине заметно подешевел лук. Цена упала на 13%.

Также мы писали, какие продукты в Украине подорожали больше всего с 24 февраля.

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