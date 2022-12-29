В Украине подорожал популярный овощ, который сейчас покупают все

Какие цены на огурцы

Сегодня продавцы готовы продавать огурцы за 55-65 грн/кг.

Рост цен спровоцирован подорожанием огурца в Турции, которая в настоящее время выступает фактически единственным поставщиком этой продукции на украинский рынок.

Также поставка турецкого огурца достаточно малообъемна и нестабильна, что также влияет на цены.

Аналитики сообщают, что сегодня огурец в Украине предлагается к продаже фактически по тем же ценам, что и год назад.

Сколько стоят другие овощи

По данным сайта Минфин, по состоянию на 29 декабря, цены на овощи в Украине таковы: