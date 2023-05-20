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В Україні подорожчав популярний овоч: ціна виросла майже в три рази!

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Україна, Субота 20 травня 2023 11:14
В Україні подорожчав популярний овоч: ціна виросла майже в три рази! В Україні суттєво здорожчала морква (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

За останній місяць українці могли помітити значне підвищення вартості моркви. Експерти пов'язують це із сезонним скороченням запасів продукції.

Скільки зараз коштує кілограм моркви - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чому морква додала в ціні

Аналітики вважають, що ціна виросла через сезонний дефіцит продукції на ринку. Тобто коли молода морква ще не з'явилася на прилавках широко, а торішня вже закінчується. У ситуації, що склалася, у виробників з'явилася можливість знову підвищити ціни на свою продукцію.

Ще однією причиною значного подорожчання стала активізація попиту оптових компаній і роздрібних мереж.

У результаті сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому у 2,7 раза вищі за торішні в цей же період.

Скільки коштує морква в Україні

За даними Мінфіну, протягом останнього місяця морква виросла в ціні на 19%. Тому якщо у квітні ви могли придбати кілограм коренеплоду за 50 гривень, то сьогодні ця сума становитиме приблизно 64 гривні.

До слова молоду моркву можна придбати по майже 50 гривень за кілограм.

В Україні подорожчав популярний овоч: ціна виросла майже в три рази!

Скриншот: index.minfin.com.ua

У популярних мережах супермаркетів ціни на моркву є такими:

В Україні подорожчав популярний овоч: ціна виросла майже в три рази!В Україні подорожчав популярний овоч: ціна виросла майже в три рази!В Україні подорожчав популярний овоч: ціна виросла майже в три рази!В Україні подорожчав популярний овоч: ціна виросла майже в три рази!

Скриншоти: Styler

Раніше ми розповідали, на який овоч ціна в Україні навпаки знизилася.

Читайте також, що потрібно зробити, щоб отримати багатий врожай моркви.

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Ціни на продукти морковь