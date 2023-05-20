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В Украине подорожал популярный овощ: цена выросла почти в три раза!

Новина українською →
Украина, Суббота 20 мая 2023 11:14
В Украине подорожал популярный овощ: цена выросла почти в три раза! В Украине существенно подорожала морковь (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

За последний месяц украинцы могли заметить значительное повышение стоимости моркови. Эксперты связывают это с сезонным сокращением запасов продукции.

Сколько сейчас стоит килограмм моркови - читайте ниже в материале Styler.

Почему морковь прибавила в цене

Аналитики считают, что цена выросла из-за сезонного дефицита продукции на рынке. То есть, когда молодая морковь еще не появилась на прилавках широко, а прошлогодняя уже заканчивается. В сложившейся ситуации у производителей появилась возможность снова повысить цены на свою продукцию.

Еще одной причиной значительного подорожания стала активизация спроса оптовых компаний и розничных сетей.

В результате сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше прошлогодних в этот же период.

Сколько стоит морковь в Украине

По данным Минфина, за последний месяц морковь выросла в цене на 19%. Поэтому, если в апреле вы могли приобрести килограмм корнеплода за 50 гривен, то сегодня эта сумма составит примерно 64 гривны.

К слову, молодую морковь можно приобрести по почти 50 гривен за килограмм.

В Украине подорожал популярный овощ: цена выросла почти в три раза!

Скриншот: index.minfin.com.ua

В популярных сетях супермаркетов цены на морковь такие:

В Украине подорожал популярный овощ: цена выросла почти в три раза!В Украине подорожал популярный овощ: цена выросла почти в три раза!В Украине подорожал популярный овощ: цена выросла почти в три раза!В Украине подорожал популярный овощ: цена выросла почти в три раза!

Скриншоты: Styler

Раньше мы рассказывали, на какой овощ цена в Украине наоборот снизилась.

Читайте также, что нужно сделать, чтобы получить богатый урожай моркови.

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Цены на продукты морковь