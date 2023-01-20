В Україні подорожчало м'ясо та ковбаса: скільки тепер коштують товари

М'ясо та ковбаса помітно додали в ціні останнім часом. Порівняно з попереднім місяцем у січні 2023 року ціни змінилися залежно від виду продукції та торгової марки.

Про це йдеться у звіті на сайті Мінфін.

На скільки здорожчало м'ясо

"Порівняно з попереднім місяцем м'ясні продукти здорожчали в середньому на 1,90%. У грудні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 102,41%", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, раніше свиняча грудка коштувала приблизно 169 гривень за кілограм, то зараз сума складає майже 177 гривень.

Які ціни на м'ясо в Україну

Свинина

Як ми зазначили вище, за кілограм свинячої грудки доведеться викласти 176, 81 гривень. Лопатка, ребра та підчеревина варіюються в ціновому діапазон 161-167 гривень за кілограм. У категорії свинини найдорожчим є ошийок - 192 гривні за кілограм.

А от шашлик навпаки впав у ціні. У грудні його середня ціна склала 183 гривні, у той час, як у січні він коштує 174 гривні. Таке значне зниження можна пов'язати з не сезонністю купівлі.

В Україні здорожчало м'ясо (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Курятина

Найдешевшим товаром із курки є гомілка. Вона коштує 70 гривень за кілограм. Наступну сходинку посідає стегно з ціною 100 гривень за кіло. А от філе б'є рекорди цінової політики - майже 140 гривень за кілограм. У грудні 2022 його середня ціна становила 133 гривні.

Яловичина

З-поміж усіх видів вітчизняного м'яса яловичина майже завжди була найдорожчою. За кілограм ребер доведеться віддати 142 гривні. А якщо любите яловичий гуляш, приготуйте 243 гривні за кілограм.

Сало

Домашнє сало не змінило своїх цінових позицій: що в грудні 2022, що в січні 2023 воно коштує рівно 189 гривень за кілограм.

А от солоне сало дещо виросло у вартості: з 262 до 271 гривні за кілограм.

Домашнє сало майже не змінилося в ціні (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Що з цінами на ковбасні вироби

Залежно від торгової марки та виду ковбаси змінюється її вартість. Середня ціна на копчений виріб становить 315 гривень. При тому, що найвища сума за кілограм - 660 гривень, а найнижча - 85.

Варена ковбаса також має великі розбіжності. Середня ціна буде 159 гривень, але залежно від виробника вона може буде і 99, і майже 300 гривень за кілограм.

Сардельки та сосиски

Сардельки з сиром своєї вартості не змінили - 198 гривень. Молочні ж коштують приблизно 115 гривень за кілограм.

Середня вартість сосисок дорівнює 157 гривень.