В Україні подорожчав популярний овоч: скільки зараз коштує

Які ціни

Основним постачальником тепличної продукції на український ринок зараз виступає Туреччина, але останні кілька тижнів там відзначалися несприятливі погодні умови. Це призвело до істотного зменшення поставок тепличних овочів на ринки.

Зокрема, вже зараз імпортні томати надходять у продаж по 65-73 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Основною причиною подорожчання, за словами продавців, є те, що пропозиція тепличних томатів на українському ринку скоротилася до мінімуму. Більшість тепличних комбінатів вже повністю завершили реалізацію овочів. Водночас попит на цю продукцію залишається стабільно високим.

Експерти кажуть, що підвищення ціни на овочі - тимчасове явище. Не виключається, що вже з середини лютого ціни на томати почнуть знижуватися, після того, як більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок з новим оборотом тепличних овочів.

Загалом зараз імпортні томати на українському ринку коштують у середньому у 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці січня 2022 року.

Ціни на овочі

За даними сайту Мінфін, дещо змінитись змінились ціни і на інші популярні овочі. Станом на 27 січня, вартість така: