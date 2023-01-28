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В Украине подорожал популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине изменились цены на томаты (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине заметно выросли цены на томаты. Причиной являются перебои со снабжением, которые привели к сокращению предложения продукции на рынке.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены

Основным поставщиком тепличной продукции на украинский рынок сейчас выступает Турция, но в последние несколько недель там отмечались неблагоприятные погодные условия. Это привело к существенному уменьшению поставок тепличных овощей на рынки.

В частности, уже сейчас импортные томаты поступают в продажу по 65-73 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной подорожания, по словам продавцов, является то, что предложение тепличных томатов на украинском рынке сократилось до минимума. Большинство тепличных комбинатов уже полностью завершили реализацию овощей. В то же время, спрос на эту продукцию остается стабильно высоким.

Эксперты говорят, что повышение цены на овощи - временное явление. Не исключается, что уже с середины февраля цены на помидоры начнут снижаться, после того, как большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок с новым оборотом тепличных овощей.

В целом, сейчас импортные томаты на украинском рынке стоят в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце января 2022 года.

Цены на овощи

По данным сайта Минфин, изменились цены и на другие популярные овощи. По состоянию на 27 января стоимость такова:

  • капуста молодая - 48,90 грн/кг;
  • картофель - 10 грн/кг;
  • лук белый - 76,90 грн/кг;
  • морковь - 25,67 грн/кг;
  • огурцы - 70,99 грн/кг;
  • перец болгарский желтый - 164,60 грн/кг;
  • свекла - 12,36 грн/кг;
  • чеснок - 115,45 грн/кг.

Раньше мы сообщали, как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике и без.

Также мы писали, сколько овощей и фруктов действительно нужно съедать в день.

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